Soirée dansante avec Mika aux platines La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dansante avec Mika aux platines La Chapelle-Saint-Luc samedi 16 mai 2026.
Soirée dansante avec Mika aux platines
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tarif de la soirée
Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
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L’événement Soirée dansante avec Mika aux platines La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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