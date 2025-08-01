Moon Compagnie Barks La Chapelle-Saint-Luc

Moon Compagnie Barks La Chapelle-Saint-Luc mercredi 20 mai 2026.

Moon Compagnie Barks

Espace Didier Bienaimé (dans le théâtre de verdure) La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Écriture, chorégraphie & conception des structures Bastien Dausse, Regard extérieur Satchie Noro, Interprètes Bastien Dausse, Morgane Maret, Julieta Salz, Alvaro Valdés, Romane Vivier (en alternance), Construction Pierre-Yves Aplincourt, Oliver Zimmerman & Association La Molette Sébastien Leman, Costumes Raffaëlle Bloch, Production Compagnie Barks



Moon, c’est une constellation de petites formes antigravitaires. Un cabinet de curiosités mécaniques et organiques, à l’image de notre univers, en constante évolution, à explorer et à contempler. C’est une recherche d’instants de légèreté́, où l’on se permet de rêver d’un quotidien aux possibilités physiques infinies. Chacun des mécanismes imaginés par Bastien Dausse apporte une nouvelle réponse à la question suivante comment défier la gravité ? Les acrobates questionnent cette nouvelle physicalité permise par les machines, s’en amusent et se l’approprient.



Étude n°1 la bascule

Cette installation permet de simuler une gravité lunaire. Sculptée entièrement dans du métal, cette structure va permettre de s’affranchir des limites physiques de l’acrobate. Pensée comme une extension de leur corps, elle va les libérer de leur poids.



Étude n°2 la Table et chaises

Une table, deux chaises, deux acrobates, suspendus dans le temps et l’espace vont tenter de braver le déséquilibre et de s’accrocher à ce monde instable.

Les ateliers

Ayant à cœur de présenter son processus de création, Bastien Dausse a développé un cabinet de curiosités pédagogiques , qui renferme tout un panel de dispositifs et d’exercices autour de la notion du (des)équilibre. Ces jeux s’adressent à des personnes de tous âges, quel que soit leur niveau d’adresse. Cet atelier sera l’occasion de détourner nos sens et de brouiller les repères. À l’aide de jeux acrobatiques, et de dispositifs visuels, la Compagnie Barks vous fera explorer l’espace et redécouvrir votre quotidien. .

Espace Didier Bienaimé (dans le théâtre de verdure) La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Moon Compagnie Barks La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne