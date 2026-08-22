[Conférence des Amis] Le parcours spirituel de Monet Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

[Conférence des Amis] Le parcours spirituel de Monet

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:30:00

fin : 2026-10-25 16:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 25 oct. 2026 ** _Le parcours spirituel de Monet_, par Christian Defebvre

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le 5 décembre 1926 à l’âge de 86 ans, cette conférence propose un regard inédit sur cet artiste à la spiritualité sans dogme enracinée par la perception. Trois grandes expositions sont prévues en 2026, à Giverny, au Havre et au Musée de l’Orangerie (ouvert pour la première fois en 1927) à Paris.

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 25 oct. 2026 ** _Le parcours spirituel de Monet_, par Christian Defebvre

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le 5 décembre 1926 à l’âge de 86 ans, cette conférence propose un regard inédit sur cet artiste à la spiritualité sans dogme enracinée par la perception. Trois grandes expositions sont prévues en 2026, à Giverny, au Havre et au Musée de l’Orangerie (ouvert pour la première fois en 1927) à Paris.

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

Every year, the Society of Friends of La Piscine organizes lectures on major current exhibitions or the history of art.

**Sunday, Oct. 25, 2026:** _Monet’s Spiritual Journey_, by Christian Defebvre

To mark the centennial of Claude Monet’s death on December 5, 1926, at the age of 86, this lecture offers a unique perspective on this artist, whose spirituality—free of dogma—is rooted in perception.age of 86, this lecture offers a unique perspective on this artist, whose spirituality—free of dogma—was rooted in perception. Three major exhibitions are planned for 2026, in Giverny, Le Havre, and at the Musée de l’Orangerie (which first opened in 1927) in Paris.

**Admission:**

8 ? standard admission

5 ? for Friends of La Piscine

4 ? for students and unemployed individuals

_The lectures are held on Sundays at 3:30 p.m. in the Daniel Motte Auditorium at La Piscine (it’s a good idea to arrive a little early)._

Online reservations: [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

L’événement [Conférence des Amis] Le parcours spirituel de Monet Roubaix a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme