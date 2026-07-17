Comme une Fête – Place Roussel, Place Edouard Roussel, Roubaix

Informations pratiques

Comme une Fête – Place Roussel 26 – 29 août Place Edouard Roussel Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.

Mercredi 26 août : billard géant, jeux de société, restaurant éphémère, atelier cirque, création de craies, atelier peinture, slackline, collage d’archives, éveil artistique

Jeudi 27 août : billard géant, jeux de société, restaurant éphémère, atelier cirque, création de crème pour basket, atelier peinture, coin lecture de la médiathèque, collage d’archives, éveil artistique

Vendredi 28 août : atelier nature, restaurant éphémère, atelier cirque, atelier peinture, collage d’archives, éveil artistique, prévention autour des discriminations

Samedi 29 août : restaurant éphémère, atelier cirque, atelier peinture, collage d’archives, éveil artistique

Spectacles :

16h30 – EO L’esprit du vent – cie des trébuchés (jonglage, danse)

18h30 – Cabotage Sabotage – cie des trébuchés (théâtre d’objets)

Restitution de la contre-visite

Place Edouard Roussel Place Roussel, roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration: Cyrielle Deblangy