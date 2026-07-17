Comme une Fête – Place Roussel, Place Edouard Roussel, Roubaix
mercredi 26 août 2026 · Place Edouard Roussel · Roubaix
Informations pratiques
Comme une Fête – Place Roussel 26 – 29 août Place Edouard Roussel Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00
L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.
Mercredi 26 août : billard géant, jeux de société, restaurant éphémère, atelier cirque, création de craies, atelier peinture, slackline, collage d’archives, éveil artistique
Jeudi 27 août : billard géant, jeux de société, restaurant éphémère, atelier cirque, création de crème pour basket, atelier peinture, coin lecture de la médiathèque, collage d’archives, éveil artistique
Vendredi 28 août : atelier nature, restaurant éphémère, atelier cirque, atelier peinture, collage d’archives, éveil artistique, prévention autour des discriminations
Samedi 29 août : restaurant éphémère, atelier cirque, atelier peinture, collage d’archives, éveil artistique
Spectacles :
16h30 – EO L’esprit du vent – cie des trébuchés (jonglage, danse)
18h30 – Cabotage Sabotage – cie des trébuchés (théâtre d’objets)
Restitution de la contre-visite
Place Edouard Roussel Place Roussel, roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !
Illustration: Cyrielle Deblangy
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