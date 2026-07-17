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AGENDA · Roubaix

Comme une Fête – Place Roussel, Place Edouard Roussel, Roubaix

mercredi 26 août 2026 · Place Edouard Roussel · Roubaix

Comme une Fête – Place Roussel, Place Edouard Roussel, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Place Edouard Roussel
Adresse
Place Roussel, roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Comme une Fête – Place Roussel 26 – 29 août Place Edouard Roussel Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.

Mercredi 26 août : billard géant, jeux de société, restaurant éphémère, atelier cirque, création de craies, atelier peinture, slackline, collage d’archives, éveil artistique

Jeudi 27 août : billard géant, jeux de société, restaurant éphémère, atelier cirque, création de crème pour basket, atelier peinture, coin lecture de la médiathèque, collage d’archives, éveil artistique

Vendredi 28 août : atelier nature, restaurant éphémère, atelier cirque, atelier peinture, collage d’archives, éveil artistique, prévention autour des discriminations

Samedi 29 août : restaurant éphémère, atelier cirque, atelier peinture, collage d’archives, éveil artistique

Spectacles :
16h30 – EO L’esprit du vent – cie des trébuchés (jonglage, danse)
18h30 – Cabotage Sabotage – cie des trébuchés (théâtre d’objets)
Restitution de la contre-visite

Place Edouard Roussel Place Roussel, roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration: Cyrielle Deblangy

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