[Conférence des Amis] Mary Cassat le choix de l’indépendance Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

[Conférence des Amis] Mary Cassat le choix de l’indépendance

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:30:00

fin : 2026-11-22 16:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 22 nov. 2026 ** _Mary Cassat le choix de l’indépendance_, par Marie Castelain

À l’occasion du centenaire de la mort de Mary Cassatt (1844-1926), le Musée d’Orsay consacre une rétrospective sur cette artiste américaine, amie de Degas et figure majeure de l’impressionnisme. Ses oeuvres célèbrent avec tendresse l’intimité des femmes et des enfants. Parvenue par son talent et sa détermination à se forger une identité unique, elle s’impose à travers ses toiles lumineuses et ses gravures audacieuses dans l’histoire de l’art. Musée d’Orsay 6 octobre 2026 31 janvier 2027.

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 22 nov. 2026 ** _Mary Cassat le choix de l’indépendance_, par Marie Castelain

À l’occasion du centenaire de la mort de Mary Cassatt (1844-1926), le Musée d’Orsay consacre une rétrospective sur cette artiste américaine, amie de Degas et figure majeure de l’impressionnisme. Ses oeuvres célèbrent avec tendresse l’intimité des femmes et des enfants. Parvenue par son talent et sa détermination à se forger une identité unique, elle s’impose à travers ses toiles lumineuses et ses gravures audacieuses dans l’histoire de l’art. Musée d’Orsay 6 octobre 2026 31 janvier 2027.

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

Every year, the Society of Friends of La Piscine organizes lectures on major current exhibitions or art history.

**Sunday, November 22, 2026:** _Mary Cassatt: The Choice of Independence_, by Marie Castelain

To mark the centennial of Mary Cassatt’s death (1844–1926), the Musée d’Orsay is dedicating a retrospective to this American artist, a friend of Degas and a major figure of Impressionism. Her works tenderly celebrate the intimacy of women and children. Through her talent and determination to forge a unique identity for herself, she has made her mark on art history with her luminous paintings and bold engravings. Musée d’Orsay, October 6, 2026 January 31, 2027.

**Admission:**

8 ? standard rate

5 ? for Friends of La Piscine

4 ? for students and unemployed individuals

_The lectures are held on Sundays at 3:30 p.m. in the Daniel Motte Auditorium at La Piscine (it’s a good idea to arrive a little early)._

Online reservations: [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

L’événement [Conférence des Amis] Mary Cassat le choix de l’indépendance Roubaix a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme