[Conférence des Amis] Quand l’art passe à table Roubaix
dimanche 21 mars 2027 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
[Conférence des Amis] Quand l’art passe à table
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 15:30:00
fin : 2027-03-21 16:30:00
Date(s) :
2027-03-21
Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.
**Dimanche 21 mars 2027 ** _Quand l’art passe à table_, par Marie Castelain
Pourquoi tant d’artistes comme Vermeer, Chardin, Bonnard, Cézanne se sont-ils intéressés au thème de la table ? Rassemblement, cérémonie, banquet, convivialité, … La table a aussi retenu toute l’attention des artistes à travers le thème de la nature morte. Une invitation à découvrir différentes façons de se mettre à table et de décrire les traits caractéristiques des époques sur le plan culturel et religieux, social et économique.
**Tarifs **
8 € tarif normal
5 € pour les Amis de La Piscine
4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._
Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)
Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.
**Dimanche 21 mars 2027 ** _Quand l’art passe à table_, par Marie Castelain
Pourquoi tant d’artistes comme Vermeer, Chardin, Bonnard, Cézanne se sont-ils intéressés au thème de la table ? Rassemblement, cérémonie, banquet, convivialité, … La table a aussi retenu toute l’attention des artistes à travers le thème de la nature morte. Une invitation à découvrir différentes façons de se mettre à table et de décrire les traits caractéristiques des époques sur le plan culturel et religieux, social et économique.
**Tarifs **
8 € tarif normal
5 € pour les Amis de La Piscine
4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._
Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027) .
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
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English :
Every year, the Society of Friends of La Piscine hosts lectures on major current exhibitions or art history.
**Sunday, March 21, 2027:** _When Art Comes to the Table_, by Marie Castelain
Why were so many artists—such as Vermeer, Chardin, Bonnard, and Cézanne—interested in the theme of the table? Gatherings, ceremonies, banquets, conviviality…? The table has also captured artists’ attention through the theme of still life. An invitation to discover different ways of setting the table and to explore the defining cultural, religious, social, and economic characteristics of various eras.
**Prices:**
8 ? standard rate
5 ? for Friends of La Piscine
4 ? for students and job seekers
_The lectures are held on Sundays at 3:30 p.m. in the Daniel Motte Auditorium at La Piscine (it’s a good idea to arrive a little early)._
Online reservations: [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)
L’événement [Conférence des Amis] Quand l’art passe à table Roubaix a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme
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