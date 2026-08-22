[Conférence des Amis] Trop mignon, l’art du bonheur Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

[Conférence des Amis] Trop mignon, l’art du bonheur

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 13 sept. 2026** _Trop mignon, l’art du bonheur_, par Gunilla Lapointe

L’histoire de l’art à la rencontre de ce qui nous procure du bonheur, du plaisir, du réconfort. Quand naît l’idée du mignon ? Comment se fabrique le mignon ? Du pouvoir émotionnel des animaux de l’Antiquité à nos jours, de l’histoire de l’invention de la couleur rose au 18e siècle à la paillette en art, du Cure au kawaii, pourquoi et comment les oeuvres d’art nous font-elles du bien ?

L’exposition propose un voyage à travers nos émotions et leur histoire. Musée du Louvre-Lens 23 septembre 2025 18 janvier 2027.

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 13 sept. 2026** _Trop mignon, l’art du bonheur_, par Gunilla Lapointe

L’histoire de l’art à la rencontre de ce qui nous procure du bonheur, du plaisir, du réconfort. Quand naît l’idée du mignon ? Comment se fabrique le mignon ? Du pouvoir émotionnel des animaux de l’Antiquité à nos jours, de l’histoire de l’invention de la couleur rose au 18e siècle à la paillette en art, du Cure au kawaii, pourquoi et comment les oeuvres d’art nous font-elles du bien ?

L’exposition propose un voyage à travers nos émotions et leur histoire. Musée du Louvre-Lens 23 septembre 2025 18 janvier 2027.

**Tarifs **

8 € tarif normal

5 € pour les Amis de La Piscine

4 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

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English :

Every year, the Society of Friends of La Piscine hosts lectures on major current exhibitions or art history.

**Sunday, September 13, 2026**: _Too Cute: The Art of Happiness_, by Gunilla Lapointe

Art history meets what brings us happiness, pleasure, and comfort. When did the idea of “cute” first emerge? How is “cute” created? From the emotional power of animals in antiquity to the present day, from the history of the invention of the color pink in the 18th century to glitter in art, from “Le Cure” to “kawaii,” why and how do works of art make us feel good?

The exhibition takes visitors on a journey through our emotions and their history. Louvre-Lens Museum, September 23, 2025 January 18, 2027.

**Admission:**

8 ? standard rate

5 ? for Friends of La Piscine

4 ? for students and unemployed individuals

_Lectures are held on Sundays at 3:30 p.m. in the Daniel Motte Auditorium at La Piscine (it’s a good idea to arrive a little early)._

Online reservations: [https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027](https://my.weezevent.com/conference-des-amis-2026-2027)

L’événement [Conférence des Amis] Trop mignon, l’art du bonheur Roubaix a été mis à jour le 2026-08-22 par Hauts-de-France Tourisme