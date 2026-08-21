Conférence : des archives aux épaves – actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix., La corderie royale, Rochefort

Informations pratiques

Conférence : des archives aux épaves – actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix. Vendredi 18 septembre, 18h30 La corderie royale Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Mer des pertuis, des archives aux épaves

Une conférence présentée à la Corderie Royale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine par Sybil Thibaud (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines) et Hélène Botcazou (Association pour le Développement et la Recherche en Archéologie Maritime).

Bataille de l’île d’Aix : 11-13 avril 1809

Le site archéologique qui résulte de la bataille de l’île d’Aix est à la fois riche et complexe. Dans une zone très restreinte de la mer des Pertuis, plusieurs anomalies très caractéristiques de naufrages ont été repérées au sonar à balayage latéral par l’association Arepmaref lors de plusieurs opérations de prospection archéologique entre 2013 et 2017.

Des épaves au large de l’île d’Aix

Au fil des opérations, neuf sites d’épaves supposées ont été signalés et, pour certains, en partie documentés en surface par les membres de l’association. Pierre-Emmanuel Augé, le responsable de ces opérations, avait proposé dès 2013 qu’il puisse s’agir des épaves des navires français coulés lors de la bataille des brûlots de l’Île d’Aix

En 2023, Sybil Thiébaud, archéologue maritime au Drassm, a mené plusieurs plongées d’expertise sur ces sites, garantissant le fort potentiel archéologique de la zone. Ces expertises ont confirmé la présence de nombreux objets isolés, notamment des canons, et d’au moins cinq sites. Certains d’entre eux, complexes et étendus, sont vraisemblablement constitués de vestiges de navires en bois qui pourraient tout à fait correspondre aux vestiges des vaisseaux français perdus et des brûlots sacrifiés lors la bataille de 1809.

La complexité du contexte archéologique lié aux vestiges de la bataille de l’Île d’Aix a justifié une mission d’étude documentaire, réalisée en 2025 par l’Adramar avec le soutien du Drassm et de la Fondation Napoléon.

La corderie royale Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 01 90 https://www.corderie-royale.com/ https://www.instagram.com/lacorderieroyale_cim/;https://www.facebook.com/corderieroyale/ De la manufacture de cordages à la manufacture de projets

Avec 40 ans d’expérience dans la vie culturelle, le Centre International de la Mer est un acteur majeur dans l’élaboration des projets et la transmission des connaissances : expositions, animations, festivals, édition… Son rôle consiste en particulier à convoquer, imaginer, « rêver » la mer, à multiplier, dans l’espace et dans le temps, des signes incontestables de l’identité maritime de Rochefort. Travailler avec des historiens, des plasticiens ou des auteurs ne sont que variations sur une thématique inchangée : la relation de l’homme à la mer.

Le CIM présente une exposition permanente « La corderie, une vie d’ateliers », axée sur l’histoire du bâtiment et la fabrication des cordages. Depuis 2017, il conçoit et réalise aussi des expositions temporaires dans le domaine de l’art contemporain.

Mer des pertuis, des archives aux épaves

© DRASSM