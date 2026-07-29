Rencontre autour de l’exposition les plaisirs et les jours, Fouras, leur été 1900 rue Audebert Passage des Amériques Rochefort
samedi 12 septembre 2026 · rue Audebert Passage des Amériques · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Rencontre autour de l’exposition les plaisirs et les jours, Fouras, leur été 1900
rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une rencontre autour de l’exposition Les plaisirs et les jours, leur été 1900 et du livre dédié, avec l’auteure Annelise Landureau et Marie Chouleur, conservatrice au SHD.
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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
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English : Meeting around the Exhibition Pleasures and Days, Fouras, their Summer 1900
A meeting around the exhibition The pleasures and the days, their summer 1900 and the dedicated book, with the author Annelise Landureau and Marie Chouleur, curator at the SHD.
L’événement Rencontre autour de l’exposition les plaisirs et les jours, Fouras, leur été 1900 Rochefort a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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