Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville Hôtel Latouche-Tréville Rochefort
Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville Hôtel Latouche-Tréville Rochefort jeudi 26 mars 2026.
Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville
Hôtel Latouche-Tréville 29 rue Pujos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 15:00:00
fin : 2026-03-26 16:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Tel Latouche-Tréville, partez à la découverte des lieux emblématiques qui permettaient autrefois d’assurer les préparatifs du voyage.
.
Hôtel Latouche-Tréville 29 rue Pujos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour Embark with Commander de Latouche-Tréville
Like Latouche-Tréville, set out to discover the emblematic places that used to ensure the preparations for the journey.
L’événement Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan