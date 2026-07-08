AGENDA · Rochefort
Oratorio musical rue Audry de Puyravault Rochefort
vendredi 10 juillet 2026 · rue Audry de Puyravault · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Oratorio musical
rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Oratorio musical.
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rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 63 85 a.carine.lassen@orange.fr
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English : Musical oratorio
Musical oratorio.
L’événement Oratorio musical Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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