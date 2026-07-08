UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Oratorio musical rue Audry de Puyravault Rochefort

vendredi 10 juillet 2026 · rue Audry de Puyravault · Rochefort

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Audry de Puyravault
Adresse
Église Saint-Louis
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Oratorio musical

rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Oratorio musical.
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rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 63 85  a.carine.lassen@orange.fr

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English : Musical oratorio

Musical oratorio.

L’événement Oratorio musical Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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