UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Dîner concert spécial Michel Sardou avec Franck Lorenzo Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort

samedi 11 juillet 2026 · Restaurant de l'Hôtel des Remparts · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Restaurant de l'Hôtel des Remparts
Adresse
43 avenue Camille Pelletan
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
28.9 28.9 28.9 Concert, repas avec apéritif, entrée, plat, dessert

Rochefort

Dîner concert spécial Michel Sardou avec Franck Lorenzo

Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 28.9 – 28.9 – 28.9 EUR

Concert, repas avec apéritif, entrée, plat, dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Dîner concert spécial Michel SARDOU animé par Franck LORENZO.
  .

Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43 avenue Camille Pelletan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 12 44  reception@hotel-remparts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner concert spécial Michel SARDOU avec Franck LORENZO

A special Michel SARDOU dinner concert, hosted by Franck LORENZO.

L’événement Dîner concert spécial Michel Sardou avec Franck Lorenzo Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)