Les Mercredis Jazz Rochefort rue René Mémain Rochefort

Rochefort

Les Mercredis Jazz Rochefort

rue René Mémain Parc de la forêt Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:30:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Les Mercredis Jazz vous font découvrir Rochefort. Au programme Promenade guidée du quartier La Forêt et concert Bruno Caillas El Camino .

.

rue René Mémain Parc de la forêt Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz Wednesdays Rochefort

Jazz Wednesdays are a great way to explore Rochefort. On the programme: a guided walk through the La Forêt neighbourhood and a concert by Bruno Caillas, ‘El Camino’.

L’événement Les Mercredis Jazz Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan