Les Mercredis Jazz Rochefort rue René Mémain Rochefort
Les Mercredis Jazz Rochefort rue René Mémain Rochefort mercredi 29 juillet 2026.
Rochefort
Les Mercredis Jazz Rochefort
rue René Mémain Parc de la forêt Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:30:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Les Mercredis Jazz vous font découvrir Rochefort. Au programme Promenade guidée du quartier La Forêt et concert Bruno Caillas El Camino .
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rue René Mémain Parc de la forêt Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
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English : Jazz Wednesdays Rochefort
Jazz Wednesdays are a great way to explore Rochefort. On the programme: a guided walk through the La Forêt neighbourhood and a concert by Bruno Caillas, ‘El Camino’.
L’événement Les Mercredis Jazz Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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