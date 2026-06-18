Jam blues avec Cyril Babin et Mister Tchang place Amiral Dupont Rochefort jeudi 30 juillet 2026.

Rochefort

Jam blues avec Cyril Babin et Mister Tchang

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée placée sous le signe du blues, de l’improvisation et du partage. Cyril Babin et Mister Tchang invitent musiciens et public à célébrer ensemble l’esprit libre de la jam session.

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Jam blues with Cyril Babin and Mister Tchang

An evening dedicated to the blues, improvisation and sharing. Cyril Babin and Mister Tchang invite musicians and the audience to come together and celebrate the free-spirited nature of the jam session.

L’événement Jam blues avec Cyril Babin et Mister Tchang Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan