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Conférence dessinée, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Conférence dessinée, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Conférence dessinée, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès mardi 2 juin 2026.

Lieu : Maison pour Tous

Adresse : Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Ville : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Département : Gard

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Gratuit

Conférence dessinée Mardi 2 juin, 18h30 Maison pour Tous Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00

Maison pour Tous Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}]
Avec Serge Bloch. Expo et dédicaces.

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