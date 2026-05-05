Conférence dessinée, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
Conférence dessinée, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès mardi 2 juin 2026.
Conférence dessinée Mardi 2 juin, 18h30 Maison pour Tous Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:30:00+02:00
Maison pour Tous Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}]
Avec Serge Bloch. Expo et dédicaces.