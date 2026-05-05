Vide-greniers, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Vide-greniers Samedi 6 juin, 09h00 Place du Millénaire Gard

3 €/mètre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « apel.lycee.lasalle.ales@gmail.com »}]

Organisé par l’APEL du collège et lycée La Salle Alès. Vide-grenier