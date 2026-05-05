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Vide-greniers, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Vide-greniers, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Vide-greniers, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place du Millénaire

Adresse : Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Ville : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 3 €/mètre

Vide-greniers Samedi 6 juin, 09h00 Place du Millénaire Gard

3 €/mètre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

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Organisé par l’APEL du collège et lycée La Salle Alès. Vide-grenier

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