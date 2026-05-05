Festival Total Festum du Rouret, Parc du Rouret, Saint-Christol-lez-Alès

Festival Total Festum du Rouret Samedi 13 juin, 14h00 Parc du Rouret Gard

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Parc du Rouret Chemin du Rouret, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.calandreta-ales.fr »}]

Balèti et bal Trad par Cabr’e Can, spectacle pour enfants, balade à poney, maquillage, jeux en bois et jeux de piste, ateliers cirque par le Salto, karaoké.