Conférence Du Mékong à la Vézère, les Oubliés de l’Histoire Cénac-et-Saint-Julien vendredi 26 juin 2026.

Cénac-et-Saint-Julien

Conférence Du Mékong à la Vézère, les Oubliés de l’Histoire

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Proposée par le Comité Culturel de Cénac-et-Saint-Julien, cette conférence présentée par monsieur Miche LECAT, photographe, retrace le parcours des travailleurs indochinois en Périgord, recrutés entre 1940 et 1948 à la poudrerie de Bergerac. Salle socioculturelle de la Borie 5€

Proposée par le Comité Culturel de Cénac-et-Saint-Julien, cette conférence présentée par monsieur Miche LECAT, photographe, retrace le parcours des travailleurs indochinois en Périgord, recrutés entre 1940 et 1948 à la poudrerie de Bergerac. Longtemps oubliée, cette page de l’histoire coloniale française commence à être reconnue et fait partie intégrante de la mémoire locale.

Cette conférence, accompagnée d’une projection, propose de revenir sur leur présence en Dordogne, leurs conditions de vie et de travail, les contraintes qu’ils ont subies mais aussi sur les liens qu’ils ont tissés avec les habitants.

Salle socioculturelle de la Borie 5€

Renseignements 06 60 20 01 54 comiteculturelcenac@gmail.com .

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 20 01 54 comiteculturelcenac@gmail.com

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English : Conférence Du Mékong à la Vézère, les Oubliés de l’Histoire

Presented by the Comité Culturel de Cénac-et-Saint-Julien, this lecture by photographer Miche LECAT traces the lives of Indochinese workers in Périgord, recruited between 1940 and 1948 at the Bergerac powder factory. Salle socioculturelle de la Borie 5?

L’événement Conférence Du Mékong à la Vézère, les Oubliés de l’Histoire Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-06-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne