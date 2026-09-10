Conférence Ecologie scientifique et musique Place du Vieux Marché Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Conférence Ecologie scientifique et musique

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Et si écouter le vivant permettait de mieux comprendre notre planète ? Des chants d’oiseaux aux paysages sonores des forêts, cette conférence vous invite à découvrir comment les sons de la nature révèlent la richesse de la biodiversité et tissent des liens fascinants entre écologie et musique.

Le vivant sait se faire entendre. Oiseaux, amphibiens, insectes, mammifères et même poissons s’expriment par des sons qui leur permettent de communiquer, d’interagir et de survivre. Ces échanges, mais aussi nos propres activités parfois bien bruyantes, composent des paysages sonores dont l’analyse révèle de précieuses informations sur l’état écologique de notre planète.

Faire de l’écologie par les oreilles nous invite à prêter attention au monde qui nous entoure et à questionner notre perception des sons, des bruits et des silences, qu’ils soient d’origine animale ou humaine. Cette approche ouvre également un dialogue fascinant entre les sciences du vivant et la musique, qu’elle soit abstraite ou concrète.

Plongez dans une exploration sonore où se rencontrent écoute scientifique, biodiversité et arts de la musique !

Avec Jérôme Sueur éco-acousticien, professeur au Centre d’Ecologie et Sciences de la Conservation (CESCO) du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.

Jérôme Sueur est éco-acousticien et professeur au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. Il mène des projets de suivi de la biodiversité grâce à l’écoute et à l’analyse des paysages sonores naturels, notamment forestiers. Ses recherches, à la croisée du comportement animal, de l’écologie, de l’acoustique et de la musique, l’amènent à explorer la dimension sonore de la nature sa composition, son évolution et la manière dont les êtres vivants la perçoivent. Il a également été chroniqueur pour les émissions La Terre au carré et Le Temps d’un bivouac sur France Inter. Il est l’auteur de Les Sons de la Terre, Histoire naturelle du silence et Frontières vivantes, publiés chez Actes Sud.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Conférence Ecologie scientifique et musique

L’événement Conférence Ecologie scientifique et musique Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie