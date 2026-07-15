Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Éducation à la nature et compréhension des enjeux environnementaux

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Comment comprenons nous le changement climatique et la perte de biodiversité ?

.

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How do we understand climate change and biodiversity loss?

L’événement Conférence Éducation à la nature et compréhension des enjeux environnementaux Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc