Conférence Education à la nature et compréhension des enjeux environnementaux Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Conférence Education à la nature et compréhension des enjeux environnementaux

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Comment et pourquoi nous ne sommes pas fait pour pleinement comprendre les enjeux environnementaux, et comment faire pour y remédier.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15 jolan.berard@ccvcmb.fr

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English :

Join our conference in Vallorcine to understand environmental issues through nature and science. Discover topics like biodiversity, agriculture, and geology. A cultural event perfect for nature lovers! Animals are welcome.

L’événement Conférence Education à la nature et compréhension des enjeux environnementaux Vallorcine a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc