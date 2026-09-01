Veillée contée Histoire de nos montagnes et cuisine sauvage Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Veillée contée Histoire de nos montagnes et cuisine sauvage

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une veillée autour d’une histoire contée pour petits et grands. L’occasion parfaite pour déguster des petites choses locales et traditionnelles, comme avant.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15 jolan.berard@ccvcmb.fr

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English : Storytelling Evening—The History of Our Mountains and Foraging

An evening of storytelling for young and old alike. The perfect opportunity to enjoy local and traditional treats, just like in the old days.

L’événement Veillée contée Histoire de nos montagnes et cuisine sauvage Vallorcine a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc