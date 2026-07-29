CONFERENCE EFFIAT, ÉCOLE ROYALE MILITAIRE CONSŒUR DE SORÈZE REFECTOIRE DES ROUGES Sorèze
samedi 1 août 2026 · REFECTOIRE DES ROUGES · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
CONFERENCE EFFIAT, ÉCOLE ROYALE MILITAIRE CONSŒUR DE SORÈZE
REFECTOIRE DES ROUGES 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Assistez à une conférence dans un cadre historique
L’historien Olivier Paradis propose une conférence Effiat, école royale militaire consoeur de Sorèze , au réfectoire des Rouges, le samedi 1er août à 16h30, dans le Réfectoire des Rouges de l’abbaye école de Sorèze. .
REFECTOIRE DES ROUGES 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
Attend a conference in a historic setting
L’événement CONFERENCE EFFIAT, ÉCOLE ROYALE MILITAIRE CONSŒUR DE SORÈZE Sorèze a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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