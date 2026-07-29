CONFERENCE EFFIAT, ÉCOLE ROYALE MILITAIRE CONSŒUR DE SORÈZE REFECTOIRE DES ROUGES Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

CONFERENCE EFFIAT, ÉCOLE ROYALE MILITAIRE CONSŒUR DE SORÈZE

REFECTOIRE DES ROUGES 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Assistez à une conférence dans un cadre historique

L’historien Olivier Paradis propose une conférence Effiat, école royale militaire consoeur de Sorèze , au réfectoire des Rouges, le samedi 1er août à 16h30, dans le Réfectoire des Rouges de l’abbaye école de Sorèze. .

REFECTOIRE DES ROUGES 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend a conference in a historic setting

L’événement CONFERENCE EFFIAT, ÉCOLE ROYALE MILITAIRE CONSŒUR DE SORÈZE Sorèze a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE