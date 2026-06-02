Conférence Eglise Sainte-Thérèse à Metz : Un édifice majeur entre tradition et modernité Archives départementales de la Moselle Saint-Julien-lès-Metz Mercredi 16 septembre, 18h00

La conférence proposée par Hughes DUWIG, architecte du patrimoine en Moselle, présentera son intérêt historique, architectural et artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T19:30:00.000+02:00

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Archives départementales de la Moselle 1 allée du château 57070 Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz



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