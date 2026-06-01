La Moselle et son patrimoine, Archives départementales de la Moselle, Saint-Julien-lès-Metz

La Moselle et son patrimoine 14 septembre – 1 décembre Archives départementales de la Moselle Moselle

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T08:30:00+02:00 – 2026-09-14T16:45:00+02:00

Fin : 2026-12-01T08:30:00+01:00 – 2026-12-01T16:45:00+01:00

« La Moselle et son patrimoine »

Cette année les Journées Européennes du patrimoine sont consacrées à la thématique du « patrimoine en péril ».

Mais qu’est-ce que le patrimoine d’un département ? Des monuments publics et privés anciens ou les propriétés du Département de la Moselle ? Les Archives départementales de la Moselle vous invitent à découvrir une présentation de quelques exemples de l’éclectique patrimoine mosellan, exemples choisis parmi les immeubles ruinés (des châteaux), en danger (une grande église messine) ou réaménagés pour un usage nouveau (des bâtiments militaires).

C’est également l’occasion de découvrir comment le Département, chef de fil de l’action sociale et de l’entretien des collèges, prend en charge la gestion d’un autre patrimoine, celui hérité des lois de décentralisation (un château reconstruit, un collège en reconstruction, le centre départemental de l’enfance transformé et un EHPAD revisité).

Du 14 septembre au 30 novembre 2026. Entrée gratuite.

Programmation complète des Journées européennes du patrimoine aux Archives départementales de la Moselle ici https://openagenda.com/fr/jep/events/80829135_programme-des-journees-europeennes-du-patrimoine-7022723

Visites sous conditions d’horaires à retrouver sur le site www.archives57.com

Archives départementales de la Moselle

1 allée du château 57070 Saint-Julien-lès-Metz

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Exposition. Qu’est-ce que le patrimoine d’un département ? Les Archives départementales de la Moselle vous invitent à découvrir une présentation de quelques exemples. exposition patrimoine moselle

@Luc Dufrene @AD57