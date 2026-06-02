La Moselle et son patrimoine Archives départementales de la Moselle Saint-Julien-lès-Metz 14 septembre – 1 décembre

Exposition. Qu’est-ce que le patrimoine d’un département ? Les Archives départementales de la Moselle vous invitent à découvrir une présentation de quelques exemples.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-14T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-12-01T16:45:00.000+01:00

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Archives départementales de la Moselle 1 allée du château 57070 Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz



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