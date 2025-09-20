Conférence Elles font l’Art Emeraude Cinéma Dinard

Conférence Elles font l'Art Emeraude Cinéma Dinard lundi 27 avril 2026.

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-04-27 16:00:00

2026-04-27

Conférence « Autour de Camille Claudel, les femmes sculptrices »

Organisée par les Têtes Renversantes.

Émeraude Cinéma Dinard

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1H30 .

Emeraude Cinéma 1 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

