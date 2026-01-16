Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde Namibie, sur la route des Hereros PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde Namibie, sur la route des Hereros

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

En ramenant des récits du bout du monde dans les plus grandes et les plus petites salles de France, des multiplexes aux salles de quartier, Connaissance du monde contribue chaque année à l’essor du patrimoine culturel français.

Ciné-conférence du jour Namibie, sur la route des Hereros -Un film de Jérémie SAINT-JEAN présenté par Claudia TAPIA.

Récemment indépendant en 1990, ce pays est une terre d’exploration et de voyage inoubliable notamment grâce aux réserves animalières où se côtoient lions, girafes, hippopotames, éléphants, singes, etc… Son patrimoine est essentiellement immatériel et appartient aux dépositaires de l’histoire du pays, notamment les peuples nomades qui l’ont habité, comme les Héréros, présents depuis le XVIe siècle. Ils sont l’âme de ce pays souvent vu comme une terre sauvage et inhabitée. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Conférence Connaissance du monde Namibie, sur la route des Hereros Dinard a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme