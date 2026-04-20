Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Pour le Plaisir Emeraude cinéma Dinard Dinard
Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Pour le Plaisir Emeraude cinéma Dinard Dinard mardi 28 avril 2026.
Dinard
Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Pour le Plaisir
Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion du film Pour le Plaisir en avant première.
Diffusé dans le cadre du Dinard Comedy Festival.
Synopsis
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.
Comédie de Reem Kherici
Avec: Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius .
Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Pour le Plaisir Dinard a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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