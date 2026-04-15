Conférence Empreintes photographiques – Patrizia Di Fiore, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Conférence Empreintes photographiques – Patrizia Di Fiore Jeudi 7 mai, 18h30 Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Gratuit, réservation conseillée : T. 03 20 54 71 84 – secretariatcapv@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Patrizia Di Fiore est artiste photographe italienne. Elle vit et travaille en France depuis 1983. Sa pratique photographique aborde les thèmes de l’identité et de l’errance. Dès le début de sa carrière, elle choisit le paysage comme champ d’intervention. Elle abandonne très vite le noir et blanc pour s’installer dans la couleur, outil de son rapport à la frontalité des espaces et de son rapport à la vérité. Depuis quelques années, elle observe les mutations à l’œuvre dans les zones périurbaines françaises et interroge la frontière entre sphère publique et espace privé.

Patrizia Di fiore viendra présenter son travail au CAPV pour la dernière conférence du cycle Empreintes photographiques 2025/26.

> jeudi 7 mai 2026

> 18h30

> 4 rue des Sarrazins, Lille

> Métro / V’Lille : Gambetta

> Gratuit, réservation conseillée : T. 03 20 54 71 84 – secretariatcapv@mairie-lille.fr

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]

Le CAPV accueille la photographe Patrizia Di Fiore pour clôturer le cycle de conférences « Empreintes photographiques » !

© Patrizia Di Fiore : Calais, les invisibles, 2021.