ALVAR & FRIENDS, Le Bistrot de St So, Lille

ALVAR & FRIENDS 7 et 8 mai Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00 – 2026-05-08T00:30:00+02:00

JEUDI 07 MAI (veille de jour férié)

→ ALVAR & F(R)IENDS x LA MVERTE + BATAILLE (live) @BISTROT DE ST-SO

(DARK & ELECTRONIC DANCE WAVES / MÉTAL ÉPIQUE)

20h00-00H30 / GRATUIT

Restauration sur place

BATAILLE (live / Nantes)

Bataille est un projet de dungeon synth / black metal fondé en 2020 par Maxwell, créateur

de contenu sur Internet depuis 2011 et passionné par les univers vidéoludiques et la fantasy

sombre. À travers des compositions atmosphériques mêlant synthétiseurs médiévaux, guitares sombres et textures inspirées de la musique de jeux d’aventure, Bataille explore des paysages sonores faits de ruines, de quêtes et de solitude héroïque.

Pour leur 1er passage tant attendu à Lille, Bataille a depuis évolué vers une forme ciné-concert en duo, donnant une dimension encore plus organique et intense à leur musique contemplative et martiale.

► bataillefrance.bandcamp.com/music

LA MVERTE (DJ-set / Paris)

En DJ-Set, La Mverte s’affranchit des chapelles, balayant un large spectre de genres et de styles, du Post-Punk au Dark Disco, de la Cold Wave à l’Acid House, du Dub UK à la Techno, du New Beat à la New Wave. Nourri par l’esprit d’Optimo, Ivan Smagghe ou du regretté Andrew Weatherall, il nous embarque dans son univers clair-obscur, sans cases ni oeillères, où chaque disque nous emmène vers un autre, un pas de danse après l’autre, sur un dancefloor sombre mais charmant.

Un dernier album ensorcelant paru en début d’année sous le coude, le DJ parisien clôturera non seulement la soirée entre les murs du Bistrot St-So, mais lancera aussi le coup d’envoi en open air !

► lamverte.bandcamp.com/

► www.instagram.com/lamverte/

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 4,691 Followers, 3,614 Following, 489 Posts – See Instagram photos and videos from La Mverte (@lamverte) », « type »: « rich », « title »: « La Mverte (@lamverte) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/131957860_210387677337832_8676198215170927293_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDIwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=x0_96anEZlIQ7kNvwF1deAy&_nc_oc=AdptXzlP-VV2Pmb8Xff-v74-DKOlxfXfGUrjOA6Br0gxubQJ4SNrQNbCy9XPPaM52JU&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a389&oh=00_AfzXbjRiCpnG9Adw8fDQoqeB5YraT2qmK4hstqLoM5Jaug&oe=69D15405 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lamverte/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « http://www.instagram.com/lamverte/ »}]

Bataille (dungeon synth / black metal) en live et La Mverte en DJ set. Dark wave, post-punk, techno et univers électronique sombre jusqu’à 00h30. Entrée gratuite.