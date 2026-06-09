Conférence et cinéma Montignac se souvient… Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux
Conférence et cinéma Montignac se souvient… Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux mercredi 10 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Conférence et cinéma Montignac se souvient…
Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
18h. Conférence Montignac se souvient (entrée libre). 21h. Projection de 2 films La vie est à nous et grèves d’occupation (5€ adulte, 4€ -14 ans)
A partir de 18h
Conférence Montignac se souvient… 1936, le Front Populaire, Yvon Delbos par monsieur Bernard Lacahaise. (entrée libre)
Exposition dans le hall du cinéma. Pot convivial après la conférence.
A partir de 21h, projection des films La vie est à nous et grèves d’occupation
Ces films (La Vie est à nous, Grèves d’occupation…) sont le produit d’une rencontre entre des organisations d’avant-garde et le monde des intellectuels et des artistes, tous engagés dans un même combat contre le fascisme et pour la défense de la culture, à l’origine d’une double révolution culturelle et politique. Ils rompent avec les codes qui prévalent alors dans le cinéma de fiction et donnent à voir certaines redéfinitions des pratiques politiques. .
Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24
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English : Conférence et cinéma Montignac se souvient…
18h. Conference Montignac se souvient (free admission). 21h. Screening of 2 films: La vie est à nous and grèves d’occupation (5? adults, 4? -14 years)
L’événement Conférence et cinéma Montignac se souvient… Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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