Conférence et cinéma Montignac se souvient… Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Conférence et cinéma Montignac se souvient…

Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

18h. Conférence Montignac se souvient (entrée libre). 21h. Projection de 2 films La vie est à nous et grèves d’occupation (5€ adulte, 4€ -14 ans)

A partir de 18h

Conférence Montignac se souvient… 1936, le Front Populaire, Yvon Delbos par monsieur Bernard Lacahaise. (entrée libre)

Exposition dans le hall du cinéma. Pot convivial après la conférence.

A partir de 21h, projection des films La vie est à nous et grèves d’occupation

Ces films (La Vie est à nous, Grèves d’occupation…) sont le produit d’une rencontre entre des organisations d’avant-garde et le monde des intellectuels et des artistes, tous engagés dans un même combat contre le fascisme et pour la défense de la culture, à l’origine d’une double révolution culturelle et politique. Ils rompent avec les codes qui prévalent alors dans le cinéma de fiction et donnent à voir certaines redéfinitions des pratiques politiques. .

Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence et cinéma Montignac se souvient…

18h. Conference Montignac se souvient (free admission). 21h. Screening of 2 films: La vie est à nous and grèves d’occupation (5? adults, 4? -14 years)

L’événement Conférence et cinéma Montignac se souvient… Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère