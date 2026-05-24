Regnière-Écluse

Conférence et démonstration de Longbow

49 Av du Regiment de la Chaudiere Regnière-Écluse Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Trois jours sur le thème de la guerre de 100 ans.

Le 05 juin à 18h, assistez à la conférence “La bataille de Crécy, la clé de l’issue” animée par l’historien et conférencier Brian Mooyaart dans la chapelle du château.

Les 06 et 07 juin, assistez à des démonstrations de tir à l’arc longbow réalisées par la “Fraternity of St George”.

10€ sur réservation longbow-archers.com/conference26

fraternity@longbow-archers.com

Trois jours sur le thème de la guerre de 100 ans.

Le 05 juin à 18h, assistez à la conférence “La bataille de Crécy, la clé de l’issue” animée par l’historien et conférencier Brian Mooyaart dans la chapelle du château.

Les 06 et 07 juin, assistez à des démonstrations de tir à l’arc longbow réalisées par la “Fraternity of St George”.

10€ sur réservation longbow-archers.com/conference26

fraternity@longbow-archers.com .

49 Av du Regiment de la Chaudiere Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France fraternity@longbow-archers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three days on the theme of the 100 Years War.

On June 05 at 6 p.m., attend a lecture by historian and lecturer Brian Mooyaart in the château chapel, entitled La bataille de Crécy, la clé de l?issue?

On June 06 and 07, watch longbow archery demonstrations by the Fraternity of St George.

10? upon reservation longbow-archers.com/conference26

fraternity@longbow-archers.com

L’événement Conférence et démonstration de Longbow Regnière-Écluse a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre