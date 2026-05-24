Conférence et démonstration de Longbow Regnière-Écluse
Conférence et démonstration de Longbow Regnière-Écluse vendredi 5 juin 2026.
Regnière-Écluse
Conférence et démonstration de Longbow
49 Av du Regiment de la Chaudiere Regnière-Écluse Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Trois jours sur le thème de la guerre de 100 ans.
Le 05 juin à 18h, assistez à la conférence “La bataille de Crécy, la clé de l’issue” animée par l’historien et conférencier Brian Mooyaart dans la chapelle du château.
Les 06 et 07 juin, assistez à des démonstrations de tir à l’arc longbow réalisées par la “Fraternity of St George”.
10€ sur réservation longbow-archers.com/conference26
fraternity@longbow-archers.com
Trois jours sur le thème de la guerre de 100 ans.
Le 05 juin à 18h, assistez à la conférence “La bataille de Crécy, la clé de l’issue” animée par l’historien et conférencier Brian Mooyaart dans la chapelle du château.
Les 06 et 07 juin, assistez à des démonstrations de tir à l’arc longbow réalisées par la “Fraternity of St George”.
10€ sur réservation longbow-archers.com/conference26
fraternity@longbow-archers.com .
49 Av du Regiment de la Chaudiere Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France fraternity@longbow-archers.com
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English :
Three days on the theme of the 100 Years War.
On June 05 at 6 p.m., attend a lecture by historian and lecturer Brian Mooyaart in the château chapel, entitled La bataille de Crécy, la clé de l?issue?
On June 06 and 07, watch longbow archery demonstrations by the Fraternity of St George.
10? upon reservation longbow-archers.com/conference26
fraternity@longbow-archers.com
L’événement Conférence et démonstration de Longbow Regnière-Écluse a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre