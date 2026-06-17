Conférence et exposition photographique à l’ancien hôtel « Le Terminus », Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

Conférence et exposition photographique à l’ancien hôtel « Le Terminus » Samedi 19 septembre, 10h30 Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie de Carcassonne Aude

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence et exposition photographique à l’ancien hôtel « Le Terminus »

Découvrez une conférence accompagnée d’une exposition de photographies à l’hôtel Le Terminus.

Un rendez-vous pour croiser regards, récits et images, et découvrir l’histoire du lieu ou du territoire autrement.

Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie de Carcassonne 2 avenue du Maréchal Joffre, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 11 14 55 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-carcassonne [{« owner »: {« uid »: 3513543, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-17T15:45:51.687Z », « data »: [{« eventDuration »: 390, « bookingContact »: « vchettouche@jardins-arcadie.fr », « response »: {« passId »: 416995194, « isPending »: false, « addressId »: 829234}, « venueId »: 151931, « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T15:45:51.423Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2376501, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T15:45:51.510Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466052835, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T15:45:51.686Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/416995194 »}] Un bâtiment d’exception de la ville de Carcassonne : l’ancien Hôtel « Le Terminus » ouvert en 1914. La résidence seniors a conservé l’architecture extérieure et intérieure de cet hôtel emblématique. Franchir sa grande porte tourniquet invite à un voyage dans les années folles. Gare SNCF de Carcassonne à 150 m. Bus à 100 et 150 m : Arrêt – A. Chénier : ligne n°1, 2, 3, 7 et 10 ; Arrêt – Gare SNCF : ligne n°3, 4, 7, 10.

Conférence et exposition photos