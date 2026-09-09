Conférence et film Le basculement du Monde Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence
mardi 22 septembre 2026 · Ciné Palace · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Conférence et film Le basculement du Monde
Mardi 22 septembre 2026 à partir de 18h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Assistez à la conférence Le Basculement du Monde organisée à Saint-Rémy-de-Provence.
Profitez d’un moment convivial avec la conférence de Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, suivi de la projection du film.
forte de son expérience dans 3 pays du Conseil de Sécurité des Nations Unies, cette ancienne élève de Claude Martin nous livre son analyse du monde actuel et son regard vers le futur. .
Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com
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English :
Come along to the ‘Le Basculement du Monde’ conference in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Conférence et film Le basculement du Monde Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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