Conférence et film Le basculement du Monde Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Conférence et film Le basculement du Monde

Mardi 22 septembre 2026 à partir de 18h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Assistez à la conférence Le Basculement du Monde organisée à Saint-Rémy-de-Provence.

Profitez d’un moment convivial avec la conférence de Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, suivi de la projection du film.



forte de son expérience dans 3 pays du Conseil de Sécurité des Nations Unies, cette ancienne élève de Claude Martin nous livre son analyse du monde actuel et son regard vers le futur. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

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English :

Come along to the ‘Le Basculement du Monde’ conference in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Conférence et film Le basculement du Monde Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles