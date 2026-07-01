Conférence et visite Les matinales de la préhistoire Musée Préhisto-Sers Sers
samedi 11 juillet 2026 · Musée Préhisto-Sers · Sers
Informations pratiques
Sers
Conférence et visite Les matinales de la préhistoire
Musée Préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:15:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Visite commentée du musée, puis départ en voiture vers le site de la Quina. La visite guidée sera orientée sur toutes les découvertes de Gustave Chauvet, devant les abris-sous-roche qui surplombent ce qu’il appelait la station Nord.
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Musée Préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75
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English :
Guided tour of the museum, followed by a drive to the Quina site. The guided tour will focus on all of Gustave Chauvet’s discoveries, in front of the rock-sheltered sites overlooking what he called the North Station.
L’événement Conférence et visite Les matinales de la préhistoire Sers a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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