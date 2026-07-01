Conférence et visite Les matinales de la préhistoire Musée Préhisto-Sers Sers

Informations pratiques

Sers

Conférence et visite Les matinales de la préhistoire

Musée Préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:15:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Visite commentée du musée, puis départ en voiture vers le site de la Quina. La visite guidée sera orientée sur toutes les découvertes de Gustave Chauvet, devant les abris-sous-roche qui surplombent ce qu’il appelait la station Nord.

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Musée Préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75

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English :

Guided tour of the museum, followed by a drive to the Quina site. The guided tour will focus on all of Gustave Chauvet’s discoveries, in front of the rock-sheltered sites overlooking what he called the North Station.

L’événement Conférence et visite Les matinales de la préhistoire Sers a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême