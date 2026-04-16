Secrets de villages Sers dans l’intimité du Pays Toy ! SERS Sers

Sers

Secrets de villages Sers dans l’intimité du Pays Toy !

SERS RDV à l’entrée du village Sers Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Véritable nid d’aigle dans la vallée de Barèges, ce village garde son cachet pastoral. Le panorama, les ruelles, le bâti sont de beaux témoignages de l’évolution de l’économie valléenne.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .

SERS RDV à l’entrée du village Sers 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

A veritable eagle’s nest in the Barèges valley, this village retains its pastoral character. The panorama, the narrow streets and the buildings bear witness to the evolution of the valley’s economy.

L’événement Secrets de villages Sers dans l’intimité du Pays Toy ! Sers a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65