Les samedis de la préhistoire Handicap et maladies dans la préhistoire Musée préhisto-Sers Sers
samedi 12 septembre 2026 · Musée préhisto-Sers · Sers
Informations pratiques
Sers
Les samedis de la préhistoire Handicap et maladies dans la préhistoire
Musée préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers Charente
Tarif : 4 – 4 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Visite commentée du Prehisto-sers puis départ en voiture pour le Roc de Sers. Ce moment de découverte sera suivi d’une conférence sur le thème du handicap et des maladies dans la Préhistoire animée par Vincezo Celiberti, préhistorien.
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Musée préhisto-Sers 588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75 patrickandrieux@hotmail.com
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English :
Guided tour of Prehisto-sers, followed by a drive to the Roc de Sers. This exploration will be followed by a lecture on the topic of disability and disease in prehistory, presented by prehistorian Vincezo Celiberti.
L’événement Les samedis de la préhistoire Handicap et maladies dans la préhistoire Sers a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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