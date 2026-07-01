Visite libre de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Sers

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Vincent 18 – 20 septembre Église Saint-Vincent Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Église romane du XIIe siècle, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.

Elle abrite un retable baroque du XVIIIe siècle, remarquable témoignage du patrimoine religieux local.

Église Saint-Vincent 5207 Le Village, 65120 Sers Sers 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie Cette église du XIIe siècle est construite en pierres de moyen appareil et présente les caractères du style roman. La façade occidentale est précédée d’un porche surmonté d’un grand pignon au milieu duquel s’ouvrent deux grandes baies romanes qui servent de beffroi aux cloches. Jusqu’en 1880 environ, la toiture était composée d’énormes dalles reposant immédiatement sur les voûtes. La porte d’accès est surmontée d’un tympan présentant le monogramme grec du Christ au milieu des attributs des Evangélistes. Le chevet, voûté en cul de four, présente un autel de forme cubique dont l’extérieur a été modifié à la fin du XIXe siècle et qui remonte à la construction de l’église. Au milieu de la troisième travée s’ouvre, de chaque côté, une arcade donnant accès à deux chapelles modernes construites dans le style de l’église, au XVIIIe siècle. Son retable à la romaine, de style baroque, date aussi de cette époque.

L’église est inscrite au titre des Monuments historiques. Lourdes, Saint-Sauveur, Barèges, CD 147 Sers.

Eglise Romane du XIIème siècle, inscrite à l’inventaire des monuments historiques.