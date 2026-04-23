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Les samedis de la préhistoire Nos recherches en République de Moldavie Bourg de Sers Sers

Les samedis de la préhistoire Nos recherches en République de Moldavie Bourg de Sers Sers samedi 16 mai 2026.

Lieu : Bourg de Sers

Adresse : 588 rue Montalembert

Ville : 16410 Sers

Département : Charente

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 4 4 € pour la visite du préhisto-Sers et 5 € pour la conférence

Sers

Les samedis de la préhistoire Nos recherches en République de Moldavie

Bourg de Sers 588 rue Montalembert Sers Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4 € pour la visite du préhisto-Sers et 5 € pour la conférence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Venez participer à une visite du Préhisto-Sers à 14h30 puis, à 17h à la salle des fêtes de Sers, à une conférence Nos recherches en République de Moldavie .
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Bourg de Sers 588 rue Montalembert Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75  patrickandrieux@hotmail.com

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English :

Join us for a tour of Préhisto-Sers at 2.30pm, followed by a talk on Our research in the Republic of Moldavia at 5pm in the Sers village hall.

L’événement Les samedis de la préhistoire Nos recherches en République de Moldavie Sers a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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