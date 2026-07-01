Randonnée pédestre « Les matinales de la préhistoire », Le Prehisto-Sers, Sers

Informations pratiques

Randonnée pédestre « Les matinales de la préhistoire » Samedi 19 septembre, 09h00, 14h30 Le Prehisto-Sers Charente

Sur réservation. Tarif adulte : 6€. Tarif enfant moins de 12 ans : 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Rendez-vous à 9h au musée, rue Principale, à Sers, pour un café d’accueil et une visite du musée.

La matinée se poursuivra par une randonnée pédestre vers le Roc, sur un parcours de 3,5km. Devant les 26 statues et œuvres d’art, vous découvrirez l’histoire contée des légendes d’Estelle, la Solutréenne du Roc.

Une visite commentée du Roc sera ensuite proposée avant le retour vers le musée : en voiture pour les personnes ayant laissé leur véhicule au Roc avant 8h30, ou à pied pour les autres, soit 4,5km supplémentaires et 8km au total.

Arrivée prévue avant midi.

Le Prehisto-Sers Rue Montalembert, 16410 Sers Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine 064984175 [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 98 41 75 »}] Chronologie de la préhistoire Parking

Rdv 9h au musèe, rue principale de Sers pour cafè d’accueil et visite du musèe puis départ en rando pèdestre vers le Roc (3,5km), histoire contèe des lègendes d’Estelle, la solutrèenne du roc devant…

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