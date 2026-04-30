Conférence « Être mère dans une plantation esclavagiste » Cosmopolis Nantes
Conférence « Être mère dans une plantation esclavagiste » Cosmopolis Nantes mardi 19 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:30 –
Gratuit : oui Gratuit Adulte
La maternité dans les plantations esclavagistes constitue un révélateur des violences systémiques du système colonial. Les femmes mises en esclavage subissaient une double exploitation : productive dans les champs, sexuelle et reproductive sur l’habitation. Les séparations familiales imposées par les maîtres brisaient les liens mère-enfant dès le plus jeune âge, tandis que les viols et les grossesses forcées niaient toute autonomie corporelle et affective. Cette réalité révèle comment le système esclavagiste déshumanisait les femmes en niant leur statut de mère et en instrumentalisant leur capacité reproductive. Aborder cette thématique permet de comprendre les traumatismes intergénérationnels et les résistances quotidiennes déployées par ces femmes pour préserver, malgré cette violence, une forme de dignité et de transmission familiale.Conférence pour les adultes.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/conference-etre-mere-dans-une-plantation-esclavagiste-3477926
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