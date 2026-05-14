[Conférence] Eva Gonzalès et Dieppe Musée Château Dieppe

Dieppe

[Conférence] Eva Gonzalès et Dieppe

Musée Château / Boulevard de la Mer Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion du calendrier impressionniste 2026 et des expositions consacrées à Éva Gonzalès, une conférence vous est proposée.

Promise à une carrière artistique auréolée de succès, Éva Gonzalès disparaît prématurément, laissant derrière elle une œuvre remarquable, encore trop peu représentée dans les collections publiques françaises. Cette conférence permettra de mettre en lumière le lien privilégié entre l’artiste et Dieppe, ville qui a joué un rôle important dans son parcours et sa création.

À travers les séjours dieppois de Gonzalès, Pierre Ickowicz reviendra sur la manière dont ces attaches locales ont nourri sa production artistique et contribué aux réseaux impressionnistes dieppois. Le public découvrira également que le Musée de Dieppe conserve deux œuvres de l’artiste, dont une aquarelle inédite, récemment donnée au musée en 2024.

Une conférence passionnante pour les amateurs d’art, d’histoire et de patrimoine, offrant un éclairage précieux sur une figure majeure de l’impressionnisme.

Intervenant

Pierre Ickowicz, conservateur en chef du Musée de Dieppe et commissaire de l’exposition Éva, Jeanne, Henri, Édouard L’art ensemble .

Musée Château / Boulevard de la Mer Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Conférence] Eva Gonzalès et Dieppe

L’événement [Conférence] Eva Gonzalès et Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie