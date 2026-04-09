Intervenant :

Adrien Bossard, Né en 1985, conservateur du patrimoine depuis 2013. Franco-singapourien, il a grandi en France et en Nouvelle-Calédonie. Diplômé de l’université Paris-Sorbonne, de l’Inalco, de l’EHESS et de l’Institut national du patrimoine (Paris), son parcours l’a amené à développer des compétences avancées en archéologie française, sur les arts asiatiques et en gestion d’établissement culturel. Il a dirigé le musée archéologique de l’Oise et a été chargé des collections archéologiques chinoises au musée national des arts asiatiques – Guimet. Il est aujourd’hui à la tête du musée départemental des arts asiatiques et de l’espace culturel départemental Lympia à Nice.

Image : Kawasaki Kyôsen, Jouets en forme de lutteurs de sumô, 1919, collection particulière ©Musée départemental des arts asiatiques / Photo Laurent Thareau

L’équilibre absolu au musée départemental des arts asiatiques, Nice.



Suite à la présentation en 2025 d’une exposition inédite à Nice, cette conférence explore la manière de construire un propos autour du sumo au Japon : de ses origines rituelles shintô à son évolution historique, jusqu’à sa place dans la culture populaire contemporaine. Elle interroge ses codes, ses figures, ses traditions et les enjeux muséographiques liés à sa mise en exposition.



Une conférence d’Adrien Bossard, directeur du musée départemental des arts asiatiques à Nice.

Le vendredi 26 juin 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Réservation à partir du 17 mai 2026

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T18:30:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

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