Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes La Mine d’Art Dieulefit
dimanche 13 septembre 2026 · La Mine d'Art · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:30:00
fin : 2026-09-13 18:45:00
Date(s) :
2026-09-13
La première conférence présentée s’intitule Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes avant de résumer et conclure sur la nécessité de sauvegarder notre Planète.
La conférence est gratuite sans réservation préalable
.
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 moranenehls@yahoo.fr
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English :
The first lecture presented is titled: The Extraordinary Solar System and Surprising Planets, before summarizing and concluding with a discussion of the need to protect our planet.
The lecture is free and does not require advance registration.
L’événement Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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