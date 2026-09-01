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Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes La Mine d’Art Dieulefit

dimanche 13 septembre 2026 · La Mine d'Art · Dieulefit

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
La Mine d'Art
Adresse
10 quai Roger morin
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes

La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:30:00
fin : 2026-09-13 18:45:00

Date(s) :
2026-09-13

La première conférence présentée s’intitule Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes avant de résumer et conclure sur la nécessité de sauvegarder notre Planète.
La conférence est gratuite sans réservation préalable
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La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86  moranenehls@yahoo.fr

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English :

The first lecture presented is titled: The Extraordinary Solar System and Surprising Planets, before summarizing and concluding with a discussion of the need to protect our planet.
The lecture is free and does not require advance registration.

L’événement Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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