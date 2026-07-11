Cinéma Les matins merveilleux Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma Les matins merveilleux

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

1h 27mn — Romance, Comédie Tout public De Avril Besson Par Avril Besson, Pauline Baduel | Avec India Hair, Raya Martigny, Eric Cantona

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 27 min? Romance, Comedy | Suitable for all ages | By Avril Besson | Directed by Avril Besson, Pauline Baduel | Starring India Hair, Raya Martigny, Eric Cantona

L’événement Cinéma Les matins merveilleux Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux