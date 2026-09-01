Salon de l’évènementiel Camping Huttopia Dieulefit
samedi 12 septembre 2026 · Camping Huttopia · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Salon de l’évènementiel
Camping Huttopia 220 chemin de Saint Maurice Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rencontrez des professionnels de l’évènementiel en un seul lieu, pour vos moments privés comme professionnels.
16h30 Spectacle Piano & Dessin en direct Le Premier Pas
18h Cocktails, snack, chanteuses et DJ Set
.
Camping Huttopia 220 chemin de Saint Maurice Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 63 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet event professionals all in one place, for both your personal and professional occasions.
4:30 p.m.: Live Piano & Drawing Show: “Le Premier Pas”
6:00 p.m.: Cocktails, snacks, singers, and a DJ set
L’événement Salon de l’évènementiel Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- 2ème étape du Faun Tour femmes Dieulefit 11 septembre 2026
- Cinéma Les matins merveilleux Cinéma Labor Dieulefit 11 septembre 2026
- Forum des associations Gymnase Dieulefit 12 septembre 2026
- Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes La Mine d’Art Dieulefit 13 septembre 2026
- Atelier du Jeudi Trouver sa voie professionnelle Dieulefit 17 septembre 2026