Salon de l’évènementiel Camping Huttopia Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Salon de l’évènementiel

Camping Huttopia 220 chemin de Saint Maurice Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rencontrez des professionnels de l’évènementiel en un seul lieu, pour vos moments privés comme professionnels.

16h30 Spectacle Piano & Dessin en direct Le Premier Pas

18h Cocktails, snack, chanteuses et DJ Set

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Camping Huttopia 220 chemin de Saint Maurice Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 63 94

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English :

Meet event professionals all in one place, for both your personal and professional occasions.

4:30 p.m.: Live Piano & Drawing Show: “Le Premier Pas”

6:00 p.m.: Cocktails, snacks, singers, and a DJ set

L’événement Salon de l’évènementiel Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux