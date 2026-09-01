Conférence féminismes en France | Journées du Patrimoine Esplanade François Mitterrand Ifs
vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade François Mitterrand · Ifs
Informations pratiques
Ifs
Conférence féminismes en France | Journées du Patrimoine
Esplanade François Mitterrand Bibliothèque Victor Hugo Ifs Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Cette conférence socio-historique présente les courants de pensée féministes présents en France quelles sont leurs différentes perspectives, leurs apports et leurs analyses ? De manière accessible et constructive, Élise Devieilhe présente des concepts essentiels et des autrices majeures.
Cette conférence socio-historique présente les courants de pensée féministes présents en France quelles sont leurs différentes perspectives, leurs apports et leurs analyses ? De manière accessible et constructive, Élise Devieilhe présente des concepts essentiels et des autrices majeures, afin de poser les bases d’une culture féministe commune.
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 Élise Devieilhe Association Épicène Durée 1h30. .
Esplanade François Mitterrand Bibliothèque Victor Hugo Ifs 14123 Calvados Normandie bibli-ifs@caenlamer.fr
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English : Conférence féminismes en France | Journées du Patrimoine
This socio-historical lecture explores the various feminist schools of thought in France: what are their different perspectives, contributions and analyses? In an accessible and constructive manner, Élise Devieilhe introduces key concepts and major female thinkers.
L’événement Conférence féminismes en France | Journées du Patrimoine Ifs a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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