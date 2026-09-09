Conférence Femmes de mer Place Bernard Moitessier La Rochelle
jeudi 5 novembre 2026 · Place Bernard Moitessier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Conférence Femmes de mer
Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle Auditorium La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Avec Angélique Fontanaud, Responsable environnement au port de plaisance de la rochelle, présidente de l’association Echo-mer
.
Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle Auditorium La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00
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English :
With Angélique Fontanaud, Environmental Manager at the La Rochelle Marina and President of the Echo-mer Association
L’événement Conférence Femmes de mer La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle
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