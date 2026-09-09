Conférence Femmes de mer Place Bernard Moitessier La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Conférence Femmes de mer

Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle Auditorium La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Avec Angélique Fontanaud, Responsable environnement au port de plaisance de la rochelle, présidente de l’association Echo-mer

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Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle Auditorium La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00

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English :

With Angélique Fontanaud, Environmental Manager at the La Rochelle Marina and President of the Echo-mer Association

L’événement Conférence Femmes de mer La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle