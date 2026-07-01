CONFÉRENCE FLORENCE AU TEMPS DU MÉDICIS Oô
jeudi 16 juillet 2026 · Oô
Informations pratiques
Oô
CONFÉRENCE FLORENCE AU TEMPS DU MÉDICIS
SALLE DES FÊTES Oô Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Conférence présentée Marie-Dominique Guiraud, Passionnée d’art et d’histoire florentine
Quand le mythe du mécène poète, Laurent le Magnifique, offre à Florence une période de rayonnement culturel inégalé…
Libre participation au profit de l’association Les amis de l’église de Cazeaux-de-Larboust. .
SALLE DES FÊTES Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr
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English :
Lecture presented by Marie-Dominique Guiraud, an enthusiast of art and Florentine history
L’événement CONFÉRENCE FLORENCE AU TEMPS DU MÉDICIS Oô a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE