Informations pratiques

Oô

CONFÉRENCE FLORENCE AU TEMPS DU MÉDICIS

SALLE DES FÊTES Oô Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Conférence présentée Marie-Dominique Guiraud, Passionnée d’art et d’histoire florentine

Quand le mythe du mécène poète, Laurent le Magnifique, offre à Florence une période de rayonnement culturel inégalé…

Libre participation au profit de l’association Les amis de l’église de Cazeaux-de-Larboust. .

SALLE DES FÊTES Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr

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English :

Lecture presented by Marie-Dominique Guiraud, an enthusiast of art and Florentine history

L’événement CONFÉRENCE FLORENCE AU TEMPS DU MÉDICIS Oô a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE